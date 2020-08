Non solo non andrà via, ma rimarrà per altri anni. German Pezzella è stato oggetto di alcune voci di mercato nelle scorse settimane, tuttavia il Corriere Fiorentino assicura che il rinnovo di contratto è imminente e che la Fiorentina non vuole privarsi di uno dei leader della scorsa stagione. Napoli, Roma e soprattutto Valencia erano interessate, ma l’argentino toccherà quota 100 presenze con la maglia della Fiorentina all’inizio della prossima stagione: solo Chiesa ne ha di più. Dopo le difficoltà iniziali, complici anche guai fisici, e dopo l’esperienza del contagio, Pezzella è stato uno dei migliori giocatori della squadra viola, guidando il reparto difensivo che è risultato il migliore dopo la ripartenza e che Iachini ha chiesto di confermare in blocco.