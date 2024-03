Laè stata sorteggiata con ilai quarti di finale in Conference League. Chi passa il turno in semifinale trova la vincente di Club Brugge-PAOK.- Giovedì 11 aprile 2024 la Fiorentina andrà in Repubblica Ceca in casa del Viktoria Plzen nell'andata dei quarti di finale di Conference League, il ritorno si giocherà il 18 aprile 2024 allo Stadio Franchi di Firenze. Le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio (ritorno). La finale si giocherà mercoledì 29 maggio 2024, all'AEK Arena di Atene (Grecia).- Sia la gara d'andata, sia quella di ritorno avranno inizio alle 18:45.- Si attendono comunicazioni per quanto riguarda la data di vendita e i prezzi dei biglietti.- Ecco i punti vendita:SITO WEB UFFICIALE ACFFIORENTINA.COMPUNTI VENDITA VIVATICKETFIORENTINA POINT in Via dei Sette Santi 28r angolo Via Duprè