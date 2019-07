Laha chiuso un doppio colpo dal Sassuolo con gli arrivi di(solo sei mesi per l'ex Milan che ha giocato con la maglia del Barcellona da gennaio). I giocatori sono arrivati in città in queste ultime ore e stanno svolgendo le visite mediche.. FirenzeViola ha riportato anche le prime di Boateng: ''Sono un po’ stanco ma molto contento di essere qua a Firenze. Perché ho scelto la Fiorentina?: il club mi ha voluto molto, ha fatto tanta pressione per prendermi. Per me questa è stata una cosa molto importante vista la mia età''.. Queste le prime impressioni del neo giocatore della Fiorentina: ''Sono molto contento di essere arrivato a Firenze, da quando mi ha chiamato la prima volta il direttore Pradè non ho pensato ad altro che a venire qui. Sono molto felice''.