Rolando Mandragora ha iniziato la sua prima giornata da giocatore della Fiorentina. Il nuovo centrocampista viola sta svolgendo le visite mediche nella clinica di Villa Stuart a Roma, poi rientrerà a Firenze per firmare il suo nuovo contratto fino al 2026 con opzione per la stagione successiva, e mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano.



LI' IN MEZZO - Per Mandragora la Fiorentina ha superato il Torino all'ultima curva, prendendo il classe '97 dalla Juventus per 10 milioni totali tra parte fissa e bonus. Così i dirigenti viola hanno sostituito il vuoto lasciato da Lucas Torreira, col quale non è stato trovato l'accordo per la permanenza dopo l'anno in prestito dall'Arsenal. Ora la Fiorentina ha già voltato pagina, Mandragora è il nuovo regista di Italiano.