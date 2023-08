Giornata di visite mediche in casa Fiorentina: in mattinata è arrivato Mper svolgere i test prima della firma sul contratto. L'attaccante classe '96 si è presentato sorridente e felice di iniziare la nuova avventura in viola: "Sono molto contento" ha detto ai giornalisti presenti fuori dalla clinica.- Nzola è sempre stata la prima richiesta di Vincenzo Italiano che voleva una prima punta fisica, i due si conoscono bene per aver lavorato insieme allo Spezia e ora si ritrovano in viola.. Inoltre gli accordi con lo Spezia c'è la promessa di girare due giocatori ai bianconeri (probabilmente in prestito): uno dovrebbe essere il classe 2001 Niccolò Pierozzi, ma verranno scelti più avanti.- Nzola invece è arrivato subito a Firenze che presto accoglierà anche il nuovo portierepreso dall'Hertha Berlino eche stanotte ha giocato l'ultima partita con il River Plate. Già salutato Cabral andato al Benfica per 20 milioni più 5 di bonus, in uscita c'è anche Jovic per il quale c'è stato un sondaggio della Stella Rossa.