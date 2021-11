Buone notizie sul fronte Gonzalez per la Fiorentina: le visite alle quali l'esterno argentino si è sottoposto in mattinata a Roma non hanno evidenziato problematiche di rilievo, dunque il numero 22 può scendere in campo già a partire da oggi per strappare almeno la convocazione contro il Milan. Capitan Biraghi è già tornato ad allenarsi dopo che ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali, nessun dubbio sulla sua presenza sabato.



Maleh, incappato in una noia fisica mentre era in Nazionale, ha lasciato il Marocco e ha fatto ritorno a Firenze, dove sta svolgendo un lavoro differenziato. Ancora nessuna notizia, per il momento, sui reali tempi di recupero di Nastasic, che sta venendo sottoposto ad analisi approfondite.