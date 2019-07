Vitor Hugo, ex difensore della Fiorentina, oggi al Palmeiras, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Ho vissuto davvero emozioni incredibili a Firenze, ho dato sempre il meglio di me stesso: mi sento migliorato tanto da quando sono arrivato fino ad adesso".



SULLA SUA CESSIONE - "Io e la mia famiglia ci trovavamo benissimo a Firenze, ma le cose spesso avvengono quando meno te lo aspetti. Quando mi hanno detto che c’era la possibilità di tornare a casa sono stato molto felice".



UN CONSIGLIO A CHIESA - "E’ difficile dirgli qualcosa in questo momento: è una questione molto personale perché Federico è giovane. Sicuramente farà la scelta giuste e deve fare ciò che sente nel suo cuore. Tutti gli vorranno bene ovunque andrà ma a Firenze in particolar modo sarà apprezzato".