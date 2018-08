Prima Eysseric, poi Veretout, mentre Persano mette paura. La Fiorentina batte in amichevole l'Arezzo - militante in Serie C - a quattro giorni dall'esordio in campionato contro il Chievo. Pioli schiera due formazioni, dapprima i titolari e poi le riserve, con Eysseric che prende il posto di Pjaca, in tribuna insieme a Mirallas per eccessivi carichi di lavoro. Bene Dragowski, nella seconda frazione, e ottima prestazione, nel primo tempo, di Gerson.