Scesa in campo in un clima depresso dopo la sentenza ribaltante del TAS, la Fiorentina - priva dei 'big', salvo il panchinaro Benassi - ha surclassato il Real Vicenza, compagine formata da calciatori senza contratto. Sugli scudi la classe '00 formata da Montiel, Meli e Vlahovic, gli ultimi due autori di una tripletta.



ll tabellino:



Fiorentina (4-3-3): Dragowski (73′ Ghidotti), Diks (46′ Olivera), Ceccherini, Hristov, Hancko, Cristoforo (c), Meli, Beloko, Montiel, Sottil (46′ Thereau), Vlahovic (’67 Baez). A disp.: Brancolini, Benassi. All.: Pioli.



Real Vicenza (4-3-3): Ikonomopolous, Palmasto (c), Victoria, Ibrahmkadic, Mc Ivor, Koumalatsios, Stavrianos, Da Silva, Hakulandaba, Massari, Contini. A disp.: Martinez, Gilles, Olaniran, Sullivan, Dowlin, De Leonardis, Cuni, Sagaria, Parizeau, Vacaj, Adamakis, Touretzoglu, Fasteen, Cuello, Lopez. All.: Chalmers.



Reti: 14′ Montiel, 24′ Hristov, 25′, 31′ e 58′ Vlahovic, 32′,65′ e 85′ Meli, 36′ Ceccherini, 43′ Sottil.



Arbitro: Dondola Nicola della sezione di Cormons.

Assistenti: Lazzaroni e Ferrari.