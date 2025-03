Fiorentina, Viviano avverte Palladino: "Se schiera De Gea col Panathinaikos fa una figuraccia"

Getty Images

è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento delicato della Fiorentina, squadra della quale è tifoso: "Come fa ad esserci soddisfazione per quanto visto al Maradona? Non ci può essere. La Fiorentina non ha fatto una buona partita. Ha fatto una mezz'ora positiva, dovuta più a un calo del Napoli che a una prestazione della Fiorentina. Non ho sentito le dichiarazioni, ma dall'allenatore mi aspetto che cerchi di analizzare quello che succede in campo. Non mi aspetto che la Fiorentina vinca a Napoli, ma che se la giochi sì"

"Le sensazioni potrebbero portare a far giocare De Gea, ma a livello umano fai una figuraccia perché hai motivato la titolarità di Terracciano prima di Atene. L'errore è averlo rimesso in campo dopo tre mesi, oltretutto dopo un errore decisivo in quella partita in Coppa Italia. Con un portiere in rosa come De Gea non avrei mai dubbi. Però una volta cominciato con questo criterio e le promesse a Terracciano andrei avanti con lui, ma io son fatto così sulla parola data"