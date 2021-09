L'edizione fiorentina de La Repubblica dedica spazio a Dusan Vlahovic: il quotidiano ne esalta la motivazione che lo ha portato a issarsi tra i top della Serie A. Le trattative sul prolungamento di contratto si sono arenate a Moena e stanno proseguendo pian piano in questi giorni, ma il ragazzo serbo non sembra curarsene e soprattutto non sembra impaziente di volare verso altri lidi. Tant'è che Italiano dichiara di essere convinto che arriverà la firma. Su quali basi? ​Accordo fino al 2026 a 4 milioni di euro per il giocatore, 2.5 milioni di commissioni per il suo procuratore e una clausola che i viola vorrebbero non inferiore a 80 milioni. Certo, con questa continuità, con questo rendimento strepitoso, è molto complicato fissare a settembre un prezzo per un giocatore che potenzialmente potrebbe non smettere mai di buttarla dentro.