Obiettivi e prospettive diverse tra Fiorentine e Lazio - scrive Tuttosport - ma stessa esigenza: vincere. Alla fine fanno festa i viola, trascinati dal loro giovane attaccante, Dusan Vlahovic, che segna ancora. Una doppietta che profuma di salvezza e duello tra bomber con Immobile vinto dal serbo. Ormai consacrato, il classe 2000 è l'unico assieme a Ronaldo ad aver fatto almeno 10 reti sia in casa che in trasferta in questo campionato.