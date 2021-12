L'incontro di martedì mattina fra il dg viola Joe Barone e il manager di Vlahovic Darko Ristic, rivelato dal Corriere Fiorentino, non è stato il primo, ma non ha portato a esiti fruttuosi: la Fiorentina vorrebbe cedere il giocatore già a gennaio, mentre lui è convinto di rimanere fino a giugno. La situazione, adesso, è molto complicata, perché se la società volesse forzare la mano prendendo provvedimenti contro l'attaccante dovrebbe fare i conti con Italiano, il tecnico, che di certo non vuole fermarsi nella corsa all'Europa. E intanto Vlahovic manda segnali via social...