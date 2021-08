Come si legge su La Nazione (Firenze) e come si vociferava nella giornata di ieri, oggi il procuratore di Dusan Vlahovic è atteso a Milano per incontrare i rappresentanti di Tottenham e Atletico Madrid, le due sole squadre che hanno la possibilità di mettere sul piatto i famosi 70 milioni che farebbero sedere la Fiorentina al tavolo delle trattative. L'attaccante è sempre disposto ad ascoltare anche le proposte viola legate al rinnovo, ma le insistenze delle big europee complicano la faccenda. Lo stipendio potrebbe lievitare verso i 4 milioni a stagione, mentre la clausola rescissoria, se valida già dalla firma, non sarebbe altro che un'etichetta con il prezzo del cartellino del giovane bomber.