A volte è davvero curioso rendersi conto di come possano cambiare gli orizzonti del mercato nello spazio di poche settimane. Prendiamo, e poniamo come riferimento temporale il, con l'annuncio del rifiuto dell'attaccante sul rinnovo di contratto.del serbo e della società viola, prima e dopo questo checkpoint,, così come si è ribaltato il rendimento del giovane nove viola, passato da altalenante a stratosferico.In estate Vlahovic era pronto a compiere il grande salto, direzione, ovvero l'unica squadra che, fino ad ora, si è fatta avanti concretamente con in manoAccordo trovato con il calciatore, ma la Fiorentina ha deciso di mettersi di traverso, fermamente convinta di rinnovare il contratto anche spingendosi a offerte mai viste nella storia del club. Cifre altissime (), ma non abbastanza da ottenere la firma.Se la Fiorentina, delusa dal comportamento del suo attaccante, ha deciso di metterlo subito in vendita per incassare il più possibile dalla sua cessione a gennaio, possibilmente all’estero,nel frattempo a segno più di chiunque altro in Italia,In pratica, le volontà di club e atleta si sono scambiate nel giro di pochi mesi, quasi come se si giocasse a fare il “bastian contrario”, ad essere in disaccordo per partito preso. Commisso si sente in un certo senso prigioniero di questa impasse , ribadisce che la Fiorentina è la proprietaria del cartellino di Vlahovic, manel “Far West” che si è venuto a creare.Un ruolo fondamentale nella vicenda lo gioca sicuramente il, per il quale la Serbia, anche grazie a Vlahovic, ha staccato il pass a scapito del Portogallo. Cambiare campionato a meno di un anno dalla manifestazione è un rischio che Dusan preferirebbe evitare. E non solo lui. Infatti, il CT della Serbiaha dichiarato pubblicamente che a suo avviso Vlahovic dovrebbe cambiare squadra, ma rimanere in Serie A.. Questo comunque non scoraggia le pretendenti inglesi, capeggiate daldi Conte e Paratici, e di sicuro rinfranca le speranze della, in un momento davvero complicato dentro e fuori dal campo. E quel "call me if you need" (poi cancellato), “chiamami se hai bisogno”, accompagnato, fra le altre dalle emoji di un uomo e una donna (un signore e una Signora? Nessuno può dirlo con certezza) non fa che aggiungere pepe a