Al termine della partita vinta contro il Crotone anche grazie ad un suo gol, l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato così a DAZN: "Devo ringraziare sempre i miei compagni per i gol, in questo caso Franck che ha fatto un assist da campione vero. Per me è stato facile farlo. È stato importante fare 3 punti: continuiamo così. Sul gol anche Castrovilli ha fatto una grande giocata, così come Franck. Siamo tutti insieme e tutti insieme abbiamo vinto".



RABBIA - "Avevo un uno-contro-uno in cui non ho fatto un bel dribbling. Ce l'avevo con me stesso: voglio sempre migliorare e contribuire al massimo per la squadra".



COMMISSO - "Abbiamo fatto un po' di palleggi dopo l'allenamento. Per me è sempre un onore e lo ringraziamo perché ci è sempre vicino. Gli dedichiamo questa vittoria, così come a Prandelli: non posso descrivere a parole quanto gli sono grato. Commisso mi aveva detto che devo fare gol ed è la cosa più importante. Però non farei niente senza i miei compagni".