L'. Si può riassumere così la situazione di Dusan, da diverse settimane uno dei calciatori più cercati sul mercato internazionale. La squadra allenata dal Cholo Simeone ha individuato in lui il profilo giusto per rinforzare l'attacco, anche negli ultimi giorni ci sono stati. Il presidente Rocco, ha parlato col giocatore e gli ha comunicato la sua scelta:, anche senza rinnovare il contratto in scadenza 2023.