Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, parla in diretta Instagram con il canale Pucci Viola, raccontando la sua guarigione dal coronavirus: "Sto imparando bene l'italiano grazie ai miei amici. Durante questa quarantena guardo tanti video su Youtube e sto su Netflix. Mi piace solo un piatto fiorentino che conosco, la bistecca. Dopo la partita quasi sempre vado a mangiarla al ristorante. Su Facebook seguo tutte le pagine collegate alla Fiorentina. Sulla cultura fiorentina sto imparando, ma sulle notizie sulla Fiorentina sono abbastanza preparato".



SULL'ARRIVO A FIRENZE - "A Firenze sono arrivato con la mia famiglia perché avevo appena fatto 18 anni. Siamo andati prima al centro sportivo e ho conosciuto tutti. Giravamo per il centro, eravamo colpiti dalla città. C'ero già stato con il Partizan ma non avevo mai visto il centro. Eravamo molto contenti di essere a Firenze che è una città meravigliosa. Un tassista mi riconobbe già dal primo giorno. È un piacere giocare qua".



INNO FIORENTINA - "Non lo capivo bene all'inizio, l'unica parola che capivo bene era 'storia'".



GUARITO - "Sto bene, il tampone ha dato esito negativo. Mi sto allenando e mi farò trovare pronto".