Il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic ha rilasciato un'intervista a La Nazione: "Sono felice di stare a Firenze e il mio unico obiettivo è sempre stato quello di giocare. Ho preferito farlo qui con la Primavera, piuttosto che altrove. Dentro di me sento sempre la voglia di vincere e adesso coi miei compagni abbiamo la chance di arrivare primi. Esultanza? Fin da bambino mi divertivo a vedere i video di Batistuta e ho sempre adorato la sua smitragliata sotto la curva. Non mi permetterei mai di esultare come lui ma ho comunque scelto un modo simile di festeggiare".