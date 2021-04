Il Corriere Fiorentino evidenzia come Dusan Vlahovic stia agganciando e superando a suon di gol gli attaccanti viola degli ultimi 10 anni. Le 15 reti segnate finora valgono il sorpasso su Simeone, arrivato in viola per quasi 20 milioni, e su Jovetic. Kalinic invece, centravanti di una spumeggiante Fiorentina targata Paulo Sousa, si fermò a quota 15. Adesso Vlahovic, guardando avanti, vede Mutu a 17 reti in un anno e Gilardino a 19. Un vero trascinatore, anche per la gara di estremo sacrificio da lui disputata.