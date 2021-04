L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha concesso un'intervista al sito ufficiale del club: "Voglio arrivare il più lontano possibile a livello di gol, ma ciò che più conta è il traguardo che raggiungerà la squadra. Dobbiamo salvarci in fretta, il prima possibile e finire in una posizione tranquilla di classifica. Dopo la pausa mi sono trovato bene dal punto di vista fisico, anche se un po' affaticato per le tre partite con la nazionale".