Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato al Tgr:



"Io sto bene, sto rispettando le regole e sono a casa, da quando so di essere negativo sto ancora meglio. Mi sto allenando, voglio farmi trovare pronto per quando si ricomincerà. Il mio desiderio è di rinnovare con la Fiorentina, voglio legarmi ancora di più alla città e dare ancora molto a questi colori. Al presidente mando un grande in bocca al lupo, spero di rivederlo presto a Firenze e gli auguro di realizzare i progetti che ha per questo club".