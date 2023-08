Ancora incerto il futuro di Aster Vranckx, in rotta con il Wolfsburg dopo il rientro dal prestito al Milan. Il belga è vicino alla Fiorentina ma ci sono ancora alcuni dettagli da limare. Per il momento permangono distanze sul costo del cartellino e sulle commissioni agli agenti, per cui la società viola rimane rigida. La situazione però potrebbe sbloccarsi a breve più precisamente, come riporta l'edizione odierna de La Nazione, nella notte fra giovedì e venerdì.