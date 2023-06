Fiorentina-West Ham (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Tv8, Dazn e Sky) è la finale di Conference League. Si gioca all'Eden Arena di Praga in Repubblica Ceca. Arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Pau Cebrian Devis e Guadalupe Porras Ayuso con Jesus Gil Manzano quarto uomo, Juan Martinez Munuera ed Hernandez al Var. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà prima ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. I viola di Italiano vogliono vincere anche per qualificarsi alla prossima Europa League.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Jovic.



WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio.