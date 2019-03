Tatiana Bonetti, attaccante della Fiorentina Women's, non sta più nella pelle: la grande sfida contro la Juventus Women - quella che deciderà con ogni probabilità la questione scudetto nella Serie A femminile - si terrà nel tempio bianconero, l'Allianz Stadium. "Da piccoli non ci si pensa a cosa potrà essere poi delle scelte che facciamo, è la passione che ci spinge a continuare ad inseguire i nostri sogni che per alcuni possono sembrare stupidi ma per noi non lo sono.. giocare in questo stadio è uno di quei sogni che fai ma nella realtà sai che non potrà mai succedere e invece succede... - le parole su Instagram della giocatrice - ora testa ai prossimi impegni e poi per chi volesse sostenerci tutti all Allianz stadium il 24 marzo a tifare viola però".