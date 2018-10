L'allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cincotta ha commentato la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus Women: "È per te Firenze, la Supercoppa mancava! È per voi campionesse, autrici di una prestazione "forte coraggiosa e umile" in una finale di altissimo livello tra due squadre che hanno giocato dando spettacolo vero per 90 minuti, questo è il calcio femminile, queste atlete meritano tutte moltissimo! Ed è per la Fiorentina ed il suo management che ha aperto un nuovo percorso da ormai 4 anni, per la super squadra di tecnici che mi affianca da Mister Melani, il prof. Barducci ed il Match Analyst Merola , e per tutto lo staff sempre preciso e puntuale, Tamara, Sonia, Cristina, Nadia, Elisa, Gregorio, Luca, Laura e tutte le altre persone che ci spingono. Un sogno che si realizza anche per me, vincere consecutivamente Serie C, Serie B, Scudetto, due Coppa Italia e Supercoppa. Qualcosa che lascia senza parole e che ti dà l'idea di quanto fortunato sei se alleni ragazze speciali come tutte quelle che ho trovato in tanti anni... voglio dedicare questa bacheca adesso definitivamente piena ai miei genitori e mio fratello, sempre con me. Alè Fiorentina, con dedizione e perseveranza, da domani si guarda avanti... Ora Applausi".