La calciatrice della Fiorentina Women's Lana Clelland ha rilasciato un'intervista a La Nazione dopo la doppietta che ha eliminato il Fortuna Hjorring dalla Champions League (0-4 il computo totale): "Giocare in Champions League era il mio sogno fin da quando ero piccola e la Fiorentina mi ha permesso di realizzarlo. In più sono riuscita a segnare una doppietta, ed è stata una grande emozione: quando ho visto il pallone rotolare in rete non ci credevo, è stato indescrivibile, e dopo dieci minuti ne ho messo dentro addirittura un altro. L’obiettivo della stagione? Sono ambiziosa e mi aspetto tanto da questa squadra: sappiamo come giocare a calcio e quindi speriamo di vincere almeno un trofeo"