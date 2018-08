Prosegue la preparazione delle viola verso i primi appuntamenti della stagione con una seduta di test fisici ed atletici in una struttura di riferimento della Fiorentina Women’s. Tutte le convocate hanno eseguito una serie di esercizi di valutazione atletica per limare anche i più piccoli dettagli durante questa seconda fase del ritiro viola. Questo pomeriggio la squadra tornerà in campo alle Caldine, mentre per domani è prevista una doppia seduta sotto la direzione di Mister Cincotta. Lo riporta il sito ufficiale della società gigliata.