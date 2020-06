Alia Guagni giura amore alla Fiorentina Women's. In una diretta social con la Figc, la giocatrice allontana i rumors sull'Atletico Madrid: "Il mio futuro lo vedo ancora con la maglia della Fiorentina addosso prima in campo e poi, quando smetterò, nel ruolo di dirigente. Quando mi dicono che sono una bandiera per Firenze provo emozione e orgoglio perché è la mia città e la amo".