Chelsea F.C. Women-Fiorentina Women's: sarà questa l'unica sfida di un'italiana negli ottavi di finale di Champions League femminile, conquistati dalla società viola grazie al 4-0 complessivo contro il Fortuna Hjorring grazie alle doppiette di Mauro e Clelland. Le inglesi sono campionesse d’Inghilterra in carica e sono reduci dalle semifinali nella scorsa stagione, la stessa in cui l'allora formazione di Fattori e Cincotta (quest'ultimo attuale allenatore) vennero eliminate proprio in questo turno – dopo aver battuto inizialmente sempre le danesi – dal Wolfsburg: è tempo di superarsi.