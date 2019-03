La calciatrice della Fiorentina Women's Ilaria Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Corriere dello Sport in vista della partita contro la Juventus Women all'Allianz Stadium: "È la Partita con la P maiuscola. Andiamo nella tana dei lupi, lo Stadium sarà per tre quarti juventino e avremo davanti la squadra campione d’Italia in carica, ma faremo di tutto per ottenere un risultato positivo, anche grazie ai nostri tifosi che ci seguiranno in tantissimi. Vittoria unico risultato possibile? Sì, ma non sarebbe decisiva, perché poi avremo altre tre partite toste".