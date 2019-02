Io credo che quest’anno sara’ uno di quei campionati dove lo scudetto si decidera’ alle ultime giornate. Ci sono tre squadre: la Juventus, noi ad un punto e poi il Milan, credo che siamo le piu’ titolate a competere per la prima posizione, senza dimenticare che anche il secondo posto è importantissimo per concede la possibilità di disputare la Champions League, cosa che noi abbiamo disputato per due anni di seguito e francamente vorremmo ripeterci”. Lo ha detto il presidente della Fiorentina Women's e consigliere delegato della Fiorentina, Sandro Mencucci, a margine di un convegno svoltosi nelle scorse ore Consiglio regionale toscano, a Firenze, che ha affrontato il tema dei rapporti fra Italia e Stati Uniti. “Negli Stati Uniti per quanto riguarda il calcio femminile sono molto più avanti di noi, hanno 18 milioni di tesserate, quindi sono un numero assolutamente imparagonabile rispetto all’Italia - ha aggiunto Sandro Mencucci -. È bello essere presente a questo convegno, i rapporti Toscana-Usa sono sempre stati importantissimi, quest’anno corre il duecentesimo anno della nascita del Consolato americano a Firenze e come Fiorentina abbiamo tantissimi rapporti non solo con le associazioni calcistiche in California ma anche ‘Dream Loud’ che organizzera’ dei bellissimi concerti al ‘Franchi’. Negli Stati Uniti il calcio sta avendo uno sviluppo importante, l’Mls è un campionato molto importante di quello che era tanti anni fa, ci vanno anche tanti campioni a giocare, quindi è ovvio che dobbiamo guardare ad un mondo così grande e così esteso come quello degli Stati Uniti, dove fra l’altro lo sport è veramente uno sport business, cosa importante per tutte le società di calcio”. Lo riporta Italpress.