La rete di Tatiana Bonetti al 7' decide la gara tra Fiorentina Women's e Tavagnacco, regalando per una notte la testa della classifica per una notte, aspettando il posticipo tra Juventus e Milan. « Non mi stupisce, data la qualità che esprimono le ragazze in allenamento e le statistiche che abbiamo », ha commentato il tecnico viola Antonio Cincotta. « Abbiamo fatto il nostro lavoro - ha proseguito l'allenatore - riportando la Viola là dove mancava da 2 anni, adesso tocca a loro »: lo scontro al vertice tra le bianconere e le rossonere sarà decisivo in tal senso.



LA CLASSIFICA - Due punti di vantaggio dopo diciassette partite per la Fiorentina Women's sulla Juventus che, come detto, ha una gara in meno; quattro sul Milan, terzo che rincorre. Miglior attacco del campionato quello viola, vittorioso sul Tavagnacco nonostante l'assenza di Lana Clelland, bomber della squadra. « È da luglio che stiamo lavorando per perfezionarci, ogni vittoria ci fa alzare l’asticella un po' di più, non ci sentiamo mai arrivate », ha dichiarato al termine della partita la calciatrice gigliata Alice Parisi.