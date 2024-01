Fiorentina, Yerry Mina può partire. Due nomi sul piatto per sostituirlo

Non solo mercato in entrata, la Fiorentina valuta anche qualche uscita nel corso del mese di gennaio. Ed in questi giorni alcuni club si sono fatti vivi per un giocatore che è arrivato a Firenze giusto quest'estate. parliamo di Yerry Mina, colossale difensore arrivato a parametro zero ma che fin qui non ha trovato molto spazio, complici anche alcuni problemi fisici che ne hanno minato il rendimento. Secondo quanto scrivono stamani i colleghi del Corriere Fiorentino, per lui si sono fatti vivi Porto ed Olympiacos, che lo hanno richiesto in prestito. Una soluzione che la Fiorentina ha bocciato. Tuttavia, nel caso in cui il colombiano dovesse partire, i viola sarebbero pronti ad andare su due nomi in particolare.



VECCHI PALLINI - Li ha seguiti in passato, la ma viola non è riuscita ad accaparrarseli. Nel caso in cui Mina salutasse, il duo Barone-Pradè sarebbe pronto a fiondarsi su Arthur Theate del Rennes o, in alternativa, su Jakub Kiwior dell'Arsenal. Entrambi i giocatori hanno avuto un passato in Serie A rispettivamente con Bologna e Spezia.