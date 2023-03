L'ex viola Luciano Zauri è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha detto la sua sulla Fiorentina e su alcuni singoli fra le fila di Vincenzo Italiano: "Il lavoro paga sempre. Quando hai una rosa importante si vede. Ha avuto delle difficoltà, ma alla lunga con la qualità i risultati arrivano. Con il fatto di essere in corsa per tre obiettivi, Italiano può gestire bene la rosa. Mandragora è un grande giocatore, non ha paura di prendersi ogni tipo di rischio. A Pescara e a Torino ha avuto infortuni importanti, ma non ha mai mollato. Biraghi l'ho allenato così come Rolando. Persona per bene che lavora sodo. La fascia al braccio conta e se il capitano è lui un motivo c'è"