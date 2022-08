Quest’oggi sulle pagine dell’edizione odierna di Libero è apparsa una lunga intervista all’allenatore di Roma e Lazio Zdenek Zeman. Al suo interno l’ex allenatore ha avuto modo anche di elogiare il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:



“Vedo Italiano come un giovane Zeman. Ha fatto bene a Spezia e benissimo a Firenze. Ha gusto estetico e preparazione tattica. Cosa mi aspetto dal prossimo campionato? Italia, invece, noto che c'è la tendenza di ricreare un campionato vario con sette sorelle, come una volta: Juve, Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina. Tra esse mi convince di più il Milan. Ha vinto giocando meglio di tutte anche se Ibra è stato in campo poco o niente. Se ha avuto meriti, li ha evidenziati nello spogliatoio.



Il boemo è poi tornato a parlare di certe sue dichiarazioni sulla Juventus: “Se mi sono perntito? Se oggi ci fossero gli stessi problemi di allora, ripeterei per filo e per segno quello che dissi all’epoca. Ricordo che nel 1999, al mio secondo anno alla Roma, arrivammo quinti con 21 punti sottratti per strani errori arbitrali. Ora sono fuori dal calcio, come le dicevo, e spero che vicende simili, o come quella capitata a Palomino, rimangano fatti isolati. Ma dicono che le cose siano cambiate. Non è così?”.