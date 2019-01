Sembrava tutto fatto per Szymon Zurkowski alla Fiorentina, accordo con il giocatore e offerta da 3,7 milioni di euro + 1,3 di bonus gradita dal Gornik Zabrze, ma c'è una nuova insidia per la Viola: come riferito da Sky Sport infatti, il Cagliari si è inserito prepotentemente con un'offerta più alta al club polacco.