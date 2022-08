Luka Jovic non ha giocato una buona partita contro l’Empoli. Al momento del cambio con Cabral l’attaccante serbo è parso molto arrabbiato tanto da scalciare anche una bottiglietta. Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato così in conferenza stampa: "Jovic non è arrabbiato con l'allenatore ma con se stesso. Sono sicurissimo che è per questo, lui è arrivato per fare ciò che fa un attaccante ed è arrabbiato perché non è riuscito a fare gol".