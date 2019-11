Repubblica in edicola oggi pubblica una lettera di Sandor Zwack, tifoso viola che vive a Budapest ed è presidente del viola club locale. La sua richiesta è di rompere il gemellaggio con i tifosi del Verona dopo gli ululati a Balotelli e le gravi parole di Luca Castellini:



"Francamente quando vedo o sento queste cose mi viene da vomitare. (…) Il problema signore e signori, é che le la nostra tifoseria con questa gentaglia è gemellata da sempre. Io personalmente da tifoso viola con una tifoseria che porta le bandiere con la svastica in curva non voglio essere gemellato, anzi non voglio averci niente a che fare. Cosa mai possiamo avere noi, tifosi viola, a detta di tutti fra i più civili, a che spartire con chi nel 2019 fa i versi della scimmia a un giocatore con la pelle scura? Che cosa? Allora se siamo così civili prendiamo ufficialmente le distanze da questi personaggi"