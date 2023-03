Un ospite speciale per Fiorenzuola-Recanatese, match valido per il gruppo B della Serie C: come riferito da Tuttoc.com, sugli spalti del Pavesi c'era anche l'esterno dell'Inter Federico Dimarco, reduce dalla sconfitta di La Spezia, per assistere alla partita del fratello Christian, che gioca nella squadra padrona di casa.