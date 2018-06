"In questa città c’è tutto quello di cui ho bisogno". Parola di, che ha rifiutato la ricca offerta dele la possibilità di giocare la(la formazione azera è qualificata al primo turno preliminare, ndr) per restare a. Il portiere ha comunicato la decisione attraverso un post sul proprio profilo Instagram: "Non ho mai amato questo genere di post ma oggi è dovuto. Combatto da 4 anni con questa maglia… applausi, critiche, contestazioni. Ho perso una finale all’ultimo istante, ho vinto un campionato, sono stato protagonista in alcuni episodi e ho fatto fatto anche qualche figura di merda! Ma l’ho sempre rispettata veramente in maniera importante questa maglia in ognuno di questi momenti. Ho fatto delle dichiarazioni importanti e solitamente non parlo per dare aria alla bocca. Ho un’unica certezza ed un sogno, anzi due: quello di voler tornare in serie A con questa maglia e di giocarmela dall’inizio alla fine senza mai chiedere nulla a nessuno come ho sempre fatto. E magari un giorno esserne il capitano!".