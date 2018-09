I tifosi non ci stanno: "L'Inter ha rubato la partita". E anche i dirigenti, nel post-partita, da Antognoni al Presidente Cognigni, si sono pesantemente esposti. Perfino Pioli ha parlato di decisioni arbitrali non eque, risultando il più quieto. Insomma, a Firenze c'è grande indignazione per l'arbitraggio di Mazzoleni nel 2-1 di 'San Siro' che ha lasciato la squadra viola a dieci punti in classifica. Se ne parlerà molto in settimana: polemiche che, però, non cambiano l'accaduto.fio