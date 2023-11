Lo stadio Franchi continua a essere una bella gatta da pelare per l'amministrazione comunale di Firenze. Dopo che, nella giornata di ieri, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comune sui 55 milioni di euro tolti per il restyling della struttura di Campo di Marte.



QUATTRO OPZIONI - Al momento l'amministrazione sta prendendo in esame quattro possibili scenari. Il primo: ricorso al Consiglio di Stato, come già anticipato dal comunicato diramato ieri da Palazzo Vecchio. Il secondo: l'intervento di un privato che sia disposto a investire per avere un ritorno dell'investimento dalla pubblicità. In questo senso, Rocco Commisso potrebbe essere un papabile candidato, anche se secondo il Corriere Fiorentino, è difficile che il patron viola sia disposto a un'apertura su questo fronte. Nettamente più difficili la terza e la quarta opzione, ossia l'accensione di un mutuo, o come spera il sindaco Nardella, un accordo politico.