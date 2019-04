Piazzale Michelangiolo, Peretola, Via Aretina e Casellina. E non solo, Gignoro e Fortezza. Varie postazioni e un solo grido, “Della Valle vattene”. La curva della Fiorentina continua così la protesta contro la proprietà, dopo la decisione del tifo organizzato di non prendere parte ai primi quarantacinque minuti della gara contro il Bologna. La rottura tra l'ambiente e la famiglia marchigiana è ormai concreta da tempo, ma dopo i recenti avvenimenti la tensione è sempre più rovente.



#Firenze si sveglia tappezzata di striscioni contro i Della Valle. I tifosi della #Fiorentina continuano la loro protesta nei confronti della proprietà. pic.twitter.com/0udG99Cits — calciomercato.com (@cmdotcom) 12 aprile 2019