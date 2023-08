è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Rapid Vienna e Fiorentina: "Sono stati due anni ricchi di soddisfazioni e di crescita complessiva. Abbiamo raggiunto traguardi e trovato entusiasmo. Siamo reduci da un percorso che ha lasciato tanto in termini di crescita, sono arrivati giocatori di qualità e col sorriso. Se avevamo qualche lacuna, oggi possiamo colmarla. Qualcosina si è già vista. Cercheremo di continuare ad essere sempre lì. La voglia di continuare a togliersi soddisfazioni non dobbiamo mai abbandonarla."Ogni stagione fa storia a sé, dobbiamo archiviare l'anno scorso. CI sarà da battagliare, quella di domani è una sfida importante contro una squadra che nel turno precedente ha fatto 5 gol in trasferta. Forse fisicamente sono anche più avanti, ma ce la giocheremo. Siamo abituati a giocare in stadi caldi, e questo lo abbiamo imparato lo scorso anno. Non ci facciamo intimorire e abbiamo quest'esperienza in più. Faremo del nostro meglio. L'Europa ti dà tanto e ti fa crescere, noi ci vogliamo tornare assolutamente. Poi vedremo dove arriveremo.Lucas è uno di quei calciatori che sono arrivati con entusiasmo. Forse è ancora un po' timidino, deve prendere confidenza coi compagni e col nostro modo di interpretare le partite. Le sue caratteristiche sono quelle di uno che negli ultimi 25 metri fa male. Somiglia un po' a Baiano, rapido, svelto. Ha fatto un grande investimento il club. Con calma lo inseriremo. Lui ha grande voglia, noi lo gestiremo al meglio quando sarà al 100%Sabiri ha un fastidio al ginocchio da un paio di giorni, oggi ha sentito male e lo abbiamo lasciato a casa. Ikoné da dopo Newcastle ha avuto un problema all'adduttore, non così importante ma fastidioso. Spero torni in gruppo venerdì o sabato. Va rimesso in moto. Amrabat lavora a parte e seguirà un percorso personalizzato