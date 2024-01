Firoentina, le pagelle di CM: Beltran solo palloni decisivi. Ikoné è indifendibile

Filippo Caroli

Terracciano 6: qualche piccola responsabilità sul primo gol e una quasi frittata che fanno pari con due grandi interventi. Su Thauvin può poco



Kayode 6: 45 minuti discreti, sbaglia qualcosa tecnicamente e soffre un po’ la spinta di kamara da quella parte, tutto sommato tiene botta, ma resta negli spogliatoi. Dal 46’ Faraoni 6,5: battezza con un assist al bacio l’esordio in maglia gigliata



Quarta 5,5: guarda solo il pallone e si perde l’uomo in occasione del vantaggio bianconero. In generale quando l’Udinese spinge tende a ballare un po’ troppo. Così così



Ranieri 6: qualche piccola sbavatura in una gara tutto sommato attenta. Dall’88’Milenkovic SV



Biraghi 5,5: ormai è assodato che non sia sui livelli della stagione scorsa. Troppo molle in occasione del secondo gol ospite



Duncan 6: galleggia in mezzo al campo recuperando qualche bel pallone ma senza brillar. Esce perché serve spingere. Dal 46’ Arthur 6: dà geometria al centrocampo quando ce n’è più bisogno



Mandragora 5,5: dà il la al vantaggio di Lovric con uno stop decisamente rivedibile. Tende a nascondersi. Malino



Ikoné 5: prima frazione indifendibile in cui sbaglia tutto. Litiga sistematicamente col pallone quando viene servito in area. Le cose non migliorano nella ripresa. E pensare che l’assenza di Gonzalez lo doveva favorire… Dall’88’Barak SV



Bonaventura 5,5: gli manca la rapidità di pensiero che lo ha sempre contraddistinto. E ormai comincia ad essere una costante. Va ad un centimetro dal gol vittoria, ma la prova resta un po’ anonima



Brekalo 5,5: ennesima partita estremamente opaca. Non trova mai la superiorità numerica da quella parte, non va mai al tiro. Cresce impercettibilmente nel secondo tempo, ma è poca roba. Dal 76’ Nzola 6,5: entra giusto in tempo per calciare (bene) un rigore pesantissimo



Beltran 7: tocca due palloni buoni. Uno finisce in rete, uno sulla mano di Ferreira e vale il penalty. Poco altro da dire



All. Italiano 6: non è decisamente la Fiorentina di inizio stagione. La squadra fa fatica e tende ad essere molto più bassa rispetto a qualche mese fa. Ma come spesso gli capita riesce a fare di necessità virtù. Il gruppo si dimostra di nuovo compatto nonostante le assenze e agguanta il pari contro una buona Udinese. Va anche ad un centimetro dal guadagnarsi i tre punti.