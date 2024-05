AFP via Getty Images

Firoentina, parla il tifoso Renzi: "Vlahovic una ferita aperta. Ma ieri lo avrei voluto con noi"

53 minuti fa

1

Il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi è intervenuto ai microfoni di Telelombardia dove ha commentato la sconfitta della Fiorentina, di cui è fervente tifoso, in Conference League: "La sconfitta è difficile da digerire. E' la terza volta che arriviamo a tanto così dal nostro sogno, ma manchiamo sempre nei momenti decisivi. Noi popolo viola siamo, amaramente, abituati a soffrire. Raccontavo ai miei figli che tifando Fiorentina, sei abituato a vivere più di dolore, sportivamente parlando."



VLAHOVIC - "Magari ci fosse stato, ma è ancora una ferita aperta. Però non c'è due senza tre, quindi riproviamoci. Italiano? Due finali UEFA, una di Coppa Italia, ma credo che il ciclo sia chiuso. Recriminare non serve mai a nulla, è stato un bel percorso e lo ringrazio per tutte le emozioni vissute. Il peccato è non aver vinto, soprattutto in memoria di Barone. Palladino? Già Berlusconi lo elogiava dai primi momenti, sono fiducioso. Fatto sta che Pradè scelga un allenatore che ci porti a vincere. Ho i capelli bianchi e ho vinto solo due Coppa Italia e una Supercoppa. Un po' pochino."