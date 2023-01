Prima i fischi durante la partita di Coppa Italia con il Genoa, poi l'influenza che lo ha tenuto fuori dal posticipo contro la Fiorentina. Nel giro di pochi giorni diventa di nuovo un rebus il rapporto di Nicolò Zaniolo con la Roma, con qualche tensione alimentata anche via social. Una situazione che pure tra i bookmaker avuto ricadute immediate, con un cambio improvviso di rotta sul futuro del talento giallorosso: solo la scorsa settimana l'eventuale partenza di Zaniolo era data a un sostanzioso 8, offerta che oggi si è praticamente dimezzata e vale ora 4,25. In ottica mercato, intanto, gli occhi rimangono puntati anche su Chris Smalling, il cui rinnovo è ancora in stallo: in questo caso, il trasferimento del difensore si gioca a 5 volte la posta.

