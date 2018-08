Gennaro Gattuso continua a preparare il delicato debutto in campionato a Napoli di un Milan uscito rinnovato dal mercato ma che, salvo colpi di scena, presenterà nell'undici titolare solamente due volti nuovi rispetto alla passata stagione. Inutile sottolineare che le attenzioni principali saranno dedicate al grande ex, Gonzalo Higuain. Il fiore all'occhiello della campagna acquisti del duo Leonardo-Maldini non mancherà ovviamente nell'appuntamento di domani sera del San Paolo, col pubblico napoletano che, come al solito, si dividerà sull'accoglienza da riservargli.



LA LEGGE DELL'EX - Fischiato, fischiatissimo da chi gli ha imputato il tradimento col suo trasferimento alla Juventus due stagioni fa, applaudito da chi invece lo rimpiange ancora per i 92 gol in 147 partite e lo vede come una sorta di baluardo nella campagna di contestazione al presidente Aurelio De Laurentiis, i cui rapporti col Pipita sono gelidi dal 2016 ad oggi. Quello che è certo è che, indipendentemente dal sentimento che prevarrà, i numeri che l'argentino si porta dietro da ex non sono per niente incoraggianti per la formazione di Carlo Ancelotti. In 6 confronti diretti, ha perso soltanto una volta (nel match della 34esima giornata dello scorso campionato, quello deciso da Koulibaly), realizzando la bellezza di 5 reti, di cui 3 proprio al San Paolo. Il Milan si appella alla legge dell'ex per tornare a violare un campo dove la vittoria non arriva dal 2010, al tecnico emiliano e i suoi giocatori il compito di allontanare lo spauracchio.