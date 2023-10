La contestazione dei 30mila fischietti a San Siro contro il grande ex Romelu Lukaku alla fine non ci sarà. La Questura, su richiesta della Roma secondo Repubblica, ha vietato alla Curva Nord di mettere in atto l'annunciata contestazione che, in un primo momento era invece stata accettata.



La tifoseria organizzata, che ha già ricevuto il materiale, ha intenzione di distribuire ugualmente i dispositivi sonori, rendendo però consapevole chi li utilizzerà dagli spalti che potrebbe essere sanzionato con una multa da 22 euro.